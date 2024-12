Zverev, affondo terribile contro il suo ex allenatore: “Pensava al cane e al golf…”

ROMA - Essere stato numero uno del mondo non porta automaticamente a diventare un grande coach e questo sembra essere il pensiero di Alexander Zverev sul 64enne Ivan Lendl , suo ex allenatore che ha di recente attaccato pesantemente.

Zverev e il duro attacco all'ex coach Lendl

"Lendl aveva un nuovo cane e pensava solo a insegnargli come andare a fare i suoi bisogni. Era il suo unico interesse oltre al golf" ha detto Zverev parlando del suo ex coach in un'intervista a 'Tennis Magazin'. "Al di là di mio padre è stato David Ferrer quello che mi ha aiutato veramente - ha aggiunto il tedesco, attualmente numero 2 del ranking Atp -. Il mio lavoro con il resto dei coach non è stato un successo".