Paura per Pietrangeli: delicato intervento chirurgico, le sue condizioni

ROMA - Grande spavento per Nicola Pietrangeli , che dopo una caduta accidentale ha riportato una frattura periprotesica all’anca destra ed è ora ricoverato presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Gemelli a Roma.

Pietrangeli operato, il comunicato ufficiale

Il 91enne ex tennista ed capitano dell'Italia che vinse la Coppa Davis nel 1976 in Cile è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura, dal professor Giulio Maccauro, professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Locomotore dell’Università Cattolica e direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia. La Fitp ha emesso un comunicato a proposito dell'infortunio della leggenda del nostro tennis: "Qualche giorno fa Nicola Pietrangeli ha avuto un piccolo incidente domestico, che ha provocato la frattura composta al femore della gamba destra. Mercoledì è stato operato al Policlinico Gemelli di Roma. L'operazione è andata bene. Nicola sta bene, l'umore è alto. Nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione. A Nicola, simbolo del tennis italiano, va il nostro abbraccio e il più grande in bocca al lupo".

L'ex tennista scherza con lo staff medico

Liintervento è perfettamente riuscito e Pietrangeli ha iniziato il percorso post operatorio. A testimoniare il miglioramento della condizione - riferisconono dal Gemelli - il fatto che l'ex azzurro abbia già discusso scherzando con lo staff medico sulle qualità del tennis italiano, da Jannik Sinner a Matteo Berrettini. Per Pietrangeli è prevista ora una degenza di qualche giorno in reparto di Ortopedia e Traumatologia prima di iniziare poi il percorso di riabilitazione.