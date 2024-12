Sinner attaccato in Spagna dopo l'ultimo premio vinto: "Ora sarà contento"

Jannik Sinner ha coronato una stagione da record vincendo il premio di "Giocatore preferito dai fan" per gli Atp Awards 2024. Si tratta del secondo anno consecutivo che il campione azzurro si aggiudica questo riconoscimento, che per ben diciannove volte consecutive era stato vinto da Roger Federer e solamente nel 2022 da Rafael Nadal. Sinner è infatti appena il quarto giocatore a ricevere questo premio da quando viene assegnato: gli altri due vincitori erano stati Gustavo Kuerten nel 2000 e Marat Safin nel 2001 e nel 2002. Un altro riconoscimento prestigioso per l'anno d'oro del tennis italiano, visto che anche in doppio lo stesso premio è stato vinto da Andrea Vavassori e Simone Bolelli.