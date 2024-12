Kyrgios e Djokovic giocheranno insieme il doppio a Brisbane

Nick Kyrgios e Novak Djokovic giocheranno l'uno al fianco dell'altro nel tabellone di doppio dell'Atp 250 di Brisbane, torneo in programma dal 29 al 5 gennaio che segnerà l'inizio della nuova stagione tennistica. Ad annunciarlo è stato il tennista australiano attraverso una storia sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato un'immagine dell'ingresso sul Centre Court in occasione della finale di Wimbledon 2022 vinta dal serbo. Per Kyrgios il torneo di Brisbane segnerà il ritorno in campo dopo un anno e mezzo dall'ultimo match ufficiale. L'obiettivo dell'ex numero 13 del mondo è quello di arrivare nella miglior forma possibile all'appuntamento degli Australian Open, dove spera che la sua strada si incroci con quella di Jannik Sinner.