Sinner manager, Errani astronauta, Berrettini chef: i lavori dei tennisti secondo l'AI

Cosa avrebbero fatto i campioni del tennis italiano di oggi se non avessero intrapreso la carriera con la racchetta? Se lo è chiesto, non senza una grande dose di divertimento, la Federtennis, in attesa della nuova stagione e a conclusione di un 2024 da sogno. I social media manager della Fitp si sono affidati a Grok , chatbot di intelligenza artificiale lanciata da Elon Musk, per ottenere risultati davvero esilaranti: Jannik Sinner , dall'alto della sua affidabilità e abnegazione, veste gli abiti di un perfetto manager mentre Matteo Berrettini si ritrova in cucina come uno chef stellato.

Cobolli elettricista, Paolini fotografa

Secondo Grok Flavio Cobolli è un perfetto elettricista mentre Sara Errani si ritrova proiettata nello spazio da navigata astronauta. Jasmine Paolini diventa fotografa, magari per immortalare una stagione fantastica per lei, mentre Lucia Bronzetti è impegnata in un vivaio come giardiniera. Infine Lorenzo Musetti, l'unico che in qualche modo resta in un ambito sportivo: secondo Grok, se non avesse fatto il tennista, il 22enne carrarino sarebbe stato un perfetto marinaio, perlopiù in barca a vela.