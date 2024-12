McEnroe, la profezia sulla collaborazione Djokovic-Murray fa discutere: “Sono sicuro, andrà così”

NEW YORK (Usa) - Non è mai stato un personaggio banale, e ora continua a esprimere i propri pensieri fuori dal coro. John McEnroe è una leggenda del tennis mondiale, e ogni suo pensiero fa spesso il giro del mondo: lo statunitense non è mai sceso a compromessi, né ha mai preso in considerazione l’idea di assumere nelle proprie dichiarazioni uno stile diplomatico e politicamente corretto. Questa volta, intervenendo in un podcast di Andy Roddick, è tornato a parlare di Novak Djokovic e della scelta fatta per quanto riguarda l’allenatore Andy Murray.