Paolini e Kyrgios insieme ad Abu Dhabi nella World Tennis League 2024: quando si gioca, le date

Sale l'attesa per l'inizio ufficiale della prossima stagione, che prenderà il via in Australia il 27 dicembre con la United Cup e con i tornei Atp 250 di Brisbane e Hong Kong. Jannik Sinner sta continuando a preparare a Dubai il 2025, un anno che inizierà con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato agli Australian Open. A Jeddah, in Arabia Saudita, si stanno invece disputando le Next Gen Atp Finals, il torneo nel quale si affrontano i migliori Under 20 della stagione. Ma il Medio Oriente sarà palcoscenico di un altro appuntamento importante, la World Tennis League, l'evento di esibizione in programma dal 19 al 22 dicembre che vedrà ai nastri di partenza anche Jasmine Paolini e Nick Kyrgios.