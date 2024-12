Jasmine Paolini, il gesto che emoziona: ecco a chi devolve il suo premio

A coronamento di una stagione da sogno Jasmine Paolini ha vinto il Billie Jean King Cup Heart Award , un riconoscimento che l'ITF assegna dal 2009 per premiare le giocatrici che si sono distinte con la maglia della loro nazionale. La numero 4 del mondo, protagonista assoluta del successo azzurro nella Billie Jean King Cup di Malaga è appena la quarta italiana nella storia ad ottenere questo premio. La toscana ha deciso di donare il premio di diecimila dollari in beneficenza a sostegno di Make-A-Wish Italia Onlus , l'organizzazione no-profit che da oltre vent’anni si occupa di realizzare i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, scegliendo di sostenere in modo concreto la missione dell'associazione.

Paolini, diecimila dollari in beneficenza

"Volevo condividere con voi questa notizia - ha detto Paolini -. Quest’anno ho vinto l’ITF Heart Award e sono veramente felice, onorata e orgogliosa. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno votato e volevo condividere con voi questa notizia perché ci sono 10 mila dollari da donare a un’organizzazione di beneficienza e ho deciso di donarli a Make-A-Wish Italia. Sono felice di contribuire anche in piccola parte a fare del bene". Queste invece le parole di ringraziamento di Sune Frontani, Presidente e Co-Fondatrice di Make-A-Wish Italia-Onlus: "A nome di Make-A-Wish Italia, desidero esprimere un sentito ringraziamento a Jasmine Paolini per questa donazione, che testimonia non solo il suo talento sportivo, ma anche la sua grande sensibilità e attenzione verso gli altri. Il suo supporto ci aiuta a continuare a portare sostegno concreto a bambini, ragazzi affetti da gravi patologie e alle loro famiglie. Ogni contributo come questo ci permette di realizzare desideri che regalano forza, speranza e un sorriso a chi sta affrontando sfide immense".