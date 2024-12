Arnaldi prepara gli Australian Open con Mia: "Abbiamo preso un appartamento"

Arnaldi: "Melbourne è come una seconda casa"

L'azzurro è fidanzato con una ragazza australiana, Mia Savio, e si è dunque già trasferito: "Abbiamo preso un appartamento, viviamo insieme. Melbourne è come una seconda casa. Qui è estate, mentre in Italia è inverno. Mi alleno bene qui, negli stessi campi, con le stesse palle, del torneo. Quest'anno mi sono dato come obiettivo di essere più aggressivo, anche se non è nelle mie corde. L'Australian Open è stato il mio primo Slam junior in main draw. Qui però non ho mai giocato benissimo. Di solito poi io sono un po' un diesel, mi serve tempo per entrare in pieno ritmo, devo giocare tante partite".