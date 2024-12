Kyrgios: “Ecco perché non ho mai intervistato Sinner. Non sono un codardo”

MELBOURNE (Australia) - Negli ultimi mesi ha conquistato la ribalta e i titoli sui giornali grazie alle polemiche e non attraverso i risultati sportivi, puntando l’indice Jannik Sinner al punto da spingere i tifosi dell’altoatesino a scrivere una lettera all’ATP per indurre l’associazione internazionale a prendere provvedimenti dopo la violazione del codice di condotta da parte dell'australiano. Ma Nick Kyrgios sta continuando a imperversare nell’ambiente tennistico, ma soltanto a parole: fin qui, solo polemiche e nessun risultato sportivo degno di nota. Al punto da diventare un commentatore di ESPN in occasione degli US Open dello scorso settembre. Ma dietro al microfono, il coraggio e l’esuberanza nel lanciare i suoi strali contro l’italiano sono spariti , tanto da spingere i tifosi di Sinner a una controffensiva, tirando in ballo lo scarso coraggio dell’australiano.

Kyrgios risponde alle accuse di codardia

Nick Kyrgios, in veste di commentatore avrebbe potuto risolvere la questione in un duello inedito, fatto di domande e risposte. Ma non lo ha fatto. E questo gli è costato un bombardamento mediatico da parte dei sostenitori di Sinner che non hanno perso tempo per evidenziare il poco coraggio dell’australiano. Ma nelle ultime ore Kyrgios è tornato a parlare rivelando un particolare inedito. “La produzione di ESPN mi ha detto di non farlo - ha puntualizzato l’australiano - ma voi continuate a non avere la minima idea di niente”.

Kyrgios medita “vendetta” agli Australian Open

Nick Kyrgios dopo un lungo periodo di inattività è pronto a tornare in campo a Brisbane, nel torneo ATP 250 che fa parte della preparazione agli Australian Open dove spera di incontrare Jannik Sinner. “Se agli Australian Open lo incontro gli scatenerò il pubblico contro - ha dichiarato recentemente Kyrgios - sarà una bolgia: farò di tutto per scatenare l’inferno”.