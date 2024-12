Tennis: sconfitta per Stefanini al torneo Auckland

La toscana è stata eliminata al primo turno, in due set, dalla danese Tauson.

La partita

Nel primo set entrambe concedono qualcosa al servizio all’inizio, ma è Tauson a essere incisiva e ad andare avanti di un break, dopo aver subìto il parziale contro-break di Stefanini nel secondo game. Da quel momento, la n.50 del ranking prende il comando, sfruttando la sua maggior velocità di palla. È quanto accade nel settimo gioco, quando Lucrezia cede a zero il suo turno di servizio e deve leggere sul tabellone 6-2.

Nel secondo set entrambe le giocatrici non spiccano nella gestione dei turni alla battuta. Ma è sempre la danese a trovarsi in vantaggio e l’italiana deve inseguire. Sul 3-1 Stefanini si costruisce ben tre chance per restituire il favore, ma non le sfrutta e poco dopo va sotto di due break. Uno svantaggio ridotto nel sesto gioco, visti gli errori della sua avversaria. Tuttavia, la danese riesce a registrarsi in qualche modo al servizio e a portarsi a casa il successo, strappando per l’ennesima volta la battuta a Lucrezia nel nono game (6-3).

La sconfitta

La sconfitta contro Tauson rappresenta un momento difficile per Lucrezia Stefanini, che ha dimostrato di avere potenziale ma che deve ancora lavorare per competere a livelli più alti. La tennista italiana dovrà cercare di migliorare in vista dei prossimi tornei. La sua prestazione, sebbene non abbia portato alla vittoria, offre spunti di riflessione per il futuro.