Che bufera a Hong Kong: Sonego perde una partita sospesa cinque volte

Incredibile a Hong Kong: in campo c'è Lorenzo Sonego ma piove, anzi diluvia, e la partita dell'azzurro viene sospesa svariate volte. Social infuriati soprattutto perché la partita sembrava non finire mai, infatti è durata oltre quattro ore e mezza. Alla fine Sonego, che pure era partito bene, ha perso con il punteggio di 6-2 4-6 6-1 a favore di Cameron Norrie. Si è iniziato alle 13 ora di Hong Kong, le 6 del mattino in Italia, e si è terminato alle 17.30. Un'agonia, più che una partita di tennis.

Sonego e la partita infinita, le reazioni dei giocatori

Non a caso sia Norrie sia Sonego erano piuttosto stizziti. Tantissime le interruzioni per pioggia (cinque almeno) con i due giocatori in campo costretti ad aspettare una tregua perché le righe del campo diventavano sempre più scivolose e non si poteva giocare.