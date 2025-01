Djokovic e i messaggi subliminali sulla borsa: "Mi fate ridere..."

Non è passato inosservato ai fan più attenti il bagaglio con cui Novak Djokovic è arrivato in Australia. Il serbo, pronto a ripartire nel 2025 dopo un finale di stagione complicato, si è presentato in aeroporto con uno zaino a tema pokemon, raffigurante Pikachu. Un dettaglio che alcuni hanno subito interpretato come un messaggio di sfida in vista del prossimo Slam. Pikachu ha infatti il numero 25 all'interno del 'Pokedex', l'elenco di tutti i Pokemon del gioco, come 25 sono gli Slam a cui arriverebbe Nole con l'ennesimo successo agli Australian Open.