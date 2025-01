Musetti out ai quarti nell'Atp 250 di Hong Kong: Munar vince in rimonta

HONG KONG - Giornata avara di soddisfazioni per il tennis azzurro giugno quella di oggi (3 gennaio 2025). Mentre sul cemento australiano di Sydney l'Italia è stata battuta dalla Repubblica Ceca nei quarti nella United Cup (ko prima Jasmine Paolini e poi anche Flavio Cobolli), Lorenzo Musetti ha invece salutato ai quarti l'Atp 250 di Hong Kong (cemento, montepremi di 766.290 dollari).

Musetti rimontato da Munar e out a Hong Kong

Partito direttamente dagli ottavi, dove ha sconfitto il canadese Gabriel Diallo in due set, Musetti ha ceduto il passo al 27enne spagnolo Jaume Munar (n.62 Atp). In campo con il nuovo look (netto il taglio ai capelli), il 22enne toscano (n.17 Atp) è partito bene aggiudicandosi il primo set (6-2) ma ha poi subìto la rimonta del tennista maiorchino che ha vinto i successivi due parziali (6-7, 5-7). Iin semifinale Munar affronterà il francese Alexandre Muller, che ha vinto il derby contro il connazionale Arthur Fils (3-6, 6-3, 6-1).