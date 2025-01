Djokovic, clamoroso a Brisbane: eliminato da Opelka, numero 293 al mondo

Eliminazione clamorosa all' Atp 250 di Brisbane. Novak Djokovic , dopo aver sconfitto senza problemi Hijikata e Monfils nei turni precedenti, viene eliminato a sorpresa ai quarti di finale da Reilly Opelka, attuale numero 293 del ranking (ma nel 2022 era 17° al mondo), con il punteggio di 6-7, 3-6. Si tratta della seconda peggiore sconfitta per ranking di Nole nel circuito Atp (Krajinovic detiene il primato con la vittoria a Belgrado 2010 da numero 319 al mondo). Va detto anche che il colosso statunitense non giocava così bene da anni : a causa di diversi infortuni, nel 2023 ha disputato appena due incontri, mentre nella scorsa stagione ha partecipato a qualche torneo tra luglio e ottobre ma era evidente che non fosse ancora in forma.

Djokovic-Opelka, la partita

Opelka è riuscito a sfruttare al meglio la sua arma migliore, il potentissimo servizio (senza dubbio favorito dai suoi 211 cm di altezza, il tennista più alto di sempre insieme a Ivo Karlovic), per piegare la difesa di Djokovic, incapace di trovare una soluzione alle cannonate dell'americano: ha subito ben 16 ace, di cui 12 solo nel primo set. Appena una palla break, non concretizzata, in tutta la partita per il serbo, eliminato anche dal doppio in coppia con Nick Kyrgios. Nole dovrà riflettere dopo una sconfitta del tutto inattesa a poco più di una settimana dl primo Slam della stagione, gli Australian Open (al via il 12 gennaio). Per Opelka, invece, il torneo di Brisbane continua: in semifinale affronterà Mpetshi Perricard in una sfida tra bombardieri al servizio, mentre dall'altra parte del tabellone ci sono Lehecka e Dimitrov.