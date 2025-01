Tennis: Torneo Brisbane, Sabalenka in semifinale contro Andreeva

Non si ferma Mirra Andreeva che centra la semifinale al Brisbane International presented by Evie , WTA 500 di scena sul cemento australiano (montepremi 1.520.600), trasmesso in diretta su SuperTennis.

I match sono disponibili anche su SuperTennis Plus e SuperTenniX. Sarà show contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka.

La gara

Si sono delineate le semifinali del WTA 500 di Brisbane. Prosegue il cammino della numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che ha sconfitto in due set la ceca Marie Bouzkova con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Un ottimo inizio d’anno per la tennista bielorussa, che nella passata stagione è stata sconfitta a Brisbane in finale da Elena Rybakina.

Sabalenka, dovrà affrontare la 17enne, numero 16 del mondo, Mirra Andreeva, che ha battuto nei quarti 64 76(2) l'ex numero 2, oggi 42, Ons Jabeur, al primo torneo dal WTA 1000 di Toronto della scorsa estate.

Andreeva ha firmato il secondo successo in altrettanti confronti diretti sulla tunisina e migliorato il piazzamento a Brisbane dell'anno scorso, quando perse ai quarti contro Linda Noskova.

Mirra ringraziando Martinez, il suo coach, ha detto: "Grazie davvero Conchita, perché mi hai aiutato a migliorare davvero tanto. So che qualche volta non è così facile lavorare con me ma credo che insieme stiamo facendo davvero bene. Ok, qualche volta potrebbe essere ancora meglio, ma va bene così”.

Altri match

Nell'altra semifinale si sfideranno l'ucraina Anhelina Kalinina, numero 56 WTA, e Polina Kudermetova, numero 107.

Kalinina ha sconfitto l'australiana Kimberly Birrell (113) 46 61 75 dopo aver salvato un match point sul 4-5 nel terzo set. L'ucraina, imbattuta contro avversarie fuori dalla Top 100 dal torneo di Washington del 2023, ha eguagliato il suo miglior risultato sul duro, la semifinale a Austin dell'anno scorso. Birrell può comunque essere soddisfatta del suo torneo in cui ha sconfitto la numero 8 del mondo Emma Navarro, e festeggiato così la seconda vittoria contro una Top 10 in carriera, e la numero 35 Anastasia Potapova.