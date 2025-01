Mensik-Mpetshi Perricard, scoppia il caso: la gelida stretta di mano fa discutere i social

Mpetshi Perricard-Mensik, tensione a rete

Nella partita con Mensik, Mpetshi Perricard ha messo in mostra un'altra prestazione al servizio di altissimo livello non concedendo nemmeno una palla break al suo avversario, che forse anche frustrato per l'impossibilità di rispondere si è avvicinato a rete dopo il match point, "concedendo" al francese una freddissima stretta di mano. Il comportamento del numero 48 del mondo non è passato inosservato sui social e ha scatenato alcune dure reazioni: "È stato vergognoso da parte di Mensik", oppure "Mensik non sa perdere".