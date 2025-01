Muchova e la frecciata a Jasmine Paolini: "L'ho battuta perché..."

Si è interrotta nei quarti di finale l'avventura dell'Italia in United Cup , la competizione mondiale a squadre miste che ha aperto la stagione 2025 del tennis. Dopo i successi su Svizzera e Francia , la squadra capitanata da Renzo Furlan si è arresa alla Repubblica Ceca capitanata da Daniel Vacek . Ad aprire la sfida è stata la sconfitta di Jasmine Paolini , che ha ceduto il passo a Karolina Muchova con il punteggio di 6-2 6-2. A decretare l'eliminazione dell'Italia nel torneo è stata poi la netta sconfitta subita da Flavio Cobolli contro Tomas Machac per 6-1 6-2.

Muchova, il commento sul match con Paolini

In conferenza stampa Muchova ha commentato il successo sulla numero 4 del mondo, affermando di non averle permesso di esprimere il suo miglior tennis: "Affronto Jasmine sempre nei momenti migliori. Se giocassi contro di lei all'inizio di un torneo, non sarebbe così semplice. Avevo perso l'ultima partita contro Swiatek e cerco sempre di imparare dagli errori e concentrarmi sulla partita successiva. Contro Jasmine sono stata più concentrata. Penso di aver giocato davvero bene, lei non ha avuto modo di comandare gli scambi. Non le ho permesso di giocare il suo tennis. Non credo riguardi il suo gioco: questo è il mio terzo incontro e miglioro partita dopo partita. È stata una buona giornata".