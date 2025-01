Tennis: Osaka torna in finale dopo 3 anni

La giapponese Naomi Osaka , ex n.1 del mondo ora passata al n.57 del ranking Wta , si è qualificata per la finale del torneo di Auckland battendo in semifinale la statunitense Alycia Parks per 6-4 6-2 e domani affronterà la danese Clara Tauson , vincitrice dell'americana Robin Montgomery .

Noemi Osaka

Per Naomi Osaka si tratta della prima finale nel circuito WTA dopo quasi tre anni dall’ultima volta a Miami nel 2022: la giapponese ha battuto Alycia Parks con il punteggio di 6-4 6-2 in circa un’ora e un quarto di gioco, approfittando anche della stanchezza della tennista americana, che in precedenza aveva vinto il derby contro Katie Volynets per 6-1 6-4.

La giocatrice si era fermata in quanto incinta e aveva messo al mondo sua figlia Shai nel luglio del 2023. Tornata in attività da un anno, ora Naomi Osaka sta cercando di risalire le posizione della classifica Wta.

In finale se la dovrà vedere con il talento danese Clara Tauson.

Dichiarazioni

Noemi Osaka ha dichiarato: "Penso che i miei obiettivi principali fossero semplicemente avere molta fiducia e sicurezza in me stessa. Penso di aver lavorato molto durante l’anno scorso. Anche se i risultati non lo hanno dimostrato, penso di continuare a impegnarmi il più possibile e vedere dove questo mi porta. Qualche mese fa, volevo solo avere la possibilità di giocare di nuovo. Ora sono qui, dando battaglie importanti, e ne sono davvero orgogliosa."

Ha parlato anche del suo calo di rendimento: "Non sono la giocatrice più talentuosa. Ho sempre sentito di lavorare di più, e questo mi dà molta fiducia. Il tennis non riguarda solo l’abilità; riguarda chi lo desidera di più in quel momento. L’anno scorso, ho avuto difficoltà con questo stato mentale, ma ora mi sento pronta per le battaglie che mi aspettano.”

Il suo rientro rappresenta un momento molto significativo sia per la sua vita professionale, che privata. Osaka nel corso degli ultimi anni ha dovuto affrontare molti momenti difficili, l'ansia e la depressione, tenute segrete a lungo e annunciate durante il Roland Garros 2021, dove si è ritirata dopo non aver partecipato alle conferenze stampa. Poi i vari infortuni che ne hanno rallentato la ripresa, dai problemi alla schiena fino al tendine d’Achille. A gennaio 2023 invece c’è stato l’annuncio della pausa per la gravidanza.

Il 2024, invece, è stato l'anno del ritorno.