Jasmine Paolini rinuncia al Wta di Adelaide e spiega il perché sui social

Niente Wta di Adelaide per Jasmine Paolini. La numero uno italiana non sarà al via nel tabellone principale del torneo, a pochi giorni dall'eliminazione dell'Italia dalla semifinale di United Cup. Ad annunciarlo è stata proprio la campionessa olimpica in doppio, che sui social ha spiegato di aver bisogno "di un po' di riposo dopo una settimana intensa a Sydney". La tennista ha poi mandato un messaggio al torneo e ai tifosi di Adelaide: "Non vedo l'ora di vedervi il prossimo anno".