Bublik e la risposta criptica su Sinner. Poi attacca Kyrgios: "Da diventare matto..."

Anche Alexander Bublik si è espresso sul caso Clostebol che vede protagonista Jannik Sinner. Il tennista kazako lo ha però fatto in maniera piuttosto criptica, senza esporsi troppo sulla questione. "Nei cartoni animati di Kung Fu Panda, il Maestro Oogwaydice:'Gli incidenti non sono incidenti', quindi risponderò in questo modo" - ha detto ai russi di "MatchTV" -. Potrei citare anche altri proverbi come 'non c'è fumo senza fuoco' - ha poi ribadito.