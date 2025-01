Furia Swiatek sul caso doping, attacco a Kyrgios: "Qualcuno mi ha trattata come una..."

ROMA - Non solo Jannik Sinner ma anche Iga Swiatek è stata presa di mira nelle ultime settimane da Nick Kyrgios, che ha attaccato tanto l'azzurro (assolto dall'Itia per il caso Clostebol ma in attesa della sentenza del Tas dopo il ricorso della Wada) quanto la polacca (fermata per un mese dall'Itia per la positività alla trimetazidina ).

Swiatek, furiosa replica alle frecciate di Kyrgios

E ora la numero 2 del tennis femminile replica indirettamente ma in maniera furiosa all'australiano: "Mi sento in pace con me stessa perché non ho fatto nulla di male - ha detto la 23enne Swiatek in una recente puntata del podcast 'Tennis Insider Club' -, ma è difficile vedere come quasi nessuno la pensi allo stesso modo ed essere trattata come se fossi una bugiarda".

Il rammarico di Swiatek dopo il caso doping

La polacca ha un rammarico: "Ho lottato per realizzare i miei sogni e tutto questo porta le persone a non riconoscere i miei sforzi e i miei risultati, come se mi guardassero in modo diverso. Ricordo che ero a casa mentre si svolgevano le indagini e in tanti venivano a chiedermi autografi e selfie. In quei momenti - ha aggiunto Swiatek - pensavo: 'Cosa continueranno a fare, quando la questione verrà alla luce?'".