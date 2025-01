Coppa Davis, Kyrgios convocato dall’Australia: può sfidare Sinner? Tutte le squadre e le date

Sorpresa nell'Australia: Nick Kyrgios è tra i convocati per la prima fase di Coppa Davis. Il classe 1995 giocherà gli incontri preliminari della competizione che si svolgeranno come da nuovo format subito dopo gli Australian Open, tra il 30 gennaio e il 2 febbraio. L'Australia sfiderà la Svezia in questo turno preliminare, la cui vittoria le permetterebbe di accedere alla fase successiva in programma dall'8 settembre. In campo fin da subito anche la Serbia con Novak Djokovic, che se la vedrà con la Danimarca.