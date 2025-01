Sinner inizia con una vittoria il suo 2025: sconfitto Popyrin

Inizia con una vittoria il 2025 di Jannik Sinner . In attesa di disputare il primo match ufficiale della stagione in occasione del primo turno degli Australian Open , in programma dal 12 al 26 gennaio, il numero uno al mondo ha scaldato i motori sul cemento di Melbourne Park dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale su Daniil Medvedev . Nel suo primo impegno all' AO Opening Week , il campione azzurro ha sconfitto in un match di esibizione il beniamino di casa, numero 25 della classifica mondiale, Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 7-6(2). Sinner ha superato a pieni voti il primo test dell'anno e tornerà in campo il 10 gennaio, alle ore 9 italiane, per un'altra sfida non ufficiale contro Stefanos Tsitsipas .

Il riassunto del match

Dopo un buon inizio al servizio per entrambi i giocatori, Sinner riesce subito a procurarsi tre palle break nel terzo game senza però sfruttarle, anche a causa di qualche errore di troppo con il dritto. Torna dunque l'equilibrio nei turni di battuta con il numero uno al mondo mai in difficoltà. Nel settimo gioco Sinner si procura altre due palle break, ma il servizio di Popyrin sale di livello nel momento più delicato e l'australiano resta avanti. Bisogna attendere il nono gioco per il primo break della partita in favore dell'azzurro, che sfrutta un doppio fallo di Popyrin per andare poi a servire, con successo, per chiudere il primo set. Qualche problema in più nel secondo parziale per Sinner, che deve inseguire dopo aver commesso un doppio fallo e due errori con il dritto che gli costano il break nel sesto gioco. Popyrin sale 4-2 e poi allunga sul 5-2, ma arriva la reazione del numero uno al mondo che riesce a rimontare e a trascinare il set al tie-break, dove torna a comandare con il suo tennis per imporsi 7 punti a 2 e mandare in archivio il match.