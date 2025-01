Sinner-Tsitsipas, AO Opening Week: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner continua a preparare il suo esordio agli Australian Open, il primo Slam della stagione che prenderà il via il 12 gennaio sul cemento di Melbourne Park. Il numero uno al mondo ha intanto aperto il suo 2025 con il successo per 6-4 7-6(2) su Alexei Popyrin in un match di esibizione durante l'AO Opening Week. Un test importante per l'azzurro contro il numero 25 del mondo. Il livello si alzerà ancora nel prossimo impegni di Sinner, che affronterà il 10 gennaio il numero 11 del ranking Atp, Stefanos Tsitsipas.