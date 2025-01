Australian Open: Errani battuta da Brenda Fruhvirtova

La partita

Non era un compito semplice quello di Sara Errani, che esce di scena al secondo turno di qualificazione contro la diciassettenne ceca Brenda Fruhvirtova. Nel secondo turno delle qualificazioni, infatti, arriva la sconfitta netta per 6-0 6-2 contro la ceca Brenda Fruhvirtova, sorella minore di Linda e, al pari della già battuta russa Alina Korneeva, classe 2007. Errani cede i primi due game, ma in uno (quello del break iniziale) arriva a 30 e nel secondo guadagna il 15-30 e poi i vantaggi. Poi, però, arriva un parziale di 16 punti a 1 a favore di Brenda che conclude il set in meno di 25 minuti. Quest'ultima batte Sara 6-0 6-2 in appena 62 minuti di gioco. Troppo diverso il peso di palla su una superficie che penalizza il tennis di Errani.

Sara Errani

Sara Errani (107 WTA) era alla 17esima partecipazione complessiva all'Australian Open. L'anno scorso ha raggiunto, allo US Open, le 50 presenze in main draw in singolare negli Slam. Tra le azzurre solo Francesca Schiavone (70), Silvia Farina (53), Roberta Vinci (52) ne hanno giocati di più. Il suo percorso a Melbourne è iniziato con una vittoria in rimonta su Alina Korneeva, numero 1 del mondo junior nel 2023 quando vinse Australian Open e Roland Garros under 18. Ma al secondo turno per lei non c'è stato nulla da fare contro un'altra giovanissima, la ceca Brenda Fruhvirtova che si è imposta 60 62, in un'ora esatta di partita, confermando l'esito dell'unico precedente, disputato al primo turno delle qualificazioni del WTA di Guadalajara nel 2022. Sara ha pagato anche la fatica per il match precedente ed il caldo di Melbourne.