Kyrgios, allarme per gli Australian Open: il nuovo infortunio

Dopo essersi fatto sentire solo sui social negli ultimi mesi ( quasi sempre per attaccare Jannik Sinner ), Nick Kyrgios sperava di ricominciare il 2025 partecipando al suo torneo preferito, gli Australian Open , e lasciandosi alle spalle i numerosi infortuni , ma non sta andando tutto come aveva immaginato. Il tennista australiano era tornato in campo a un anno e mezzo dall'ultima volta il 31 dicembre a Brisbane in una partita persa in tre set (6-7, 7-6, 6-7) contro Mpetshi Perricard , ma nei giorni seguenti ha accusato dolori al polso e altri problemi fisici. Lo stesso Kyrgios sui social ha annunciato un nuovo infortunio.

Kyrgios, Australian Open a rischio

Nick Kyrgios aveva in programma il 9 gennaio un'esibizione contro il suo amico Novak Djokovic, con cui ha giocato in doppio a Brisbane, ma non potrà esserci e ha spiegato il perché con una storia su Instagram: "Sfortunatamente non potrò affrontare il mio buon amico Djokovic il 9 gennaio: gli ultrasuoni hanno rilevato uno strappo addominale di primo grado". Un brutto infortunio a pochi giorni dall'inizio degli Australian Open, il primo grande torneo della stagione a cui Nick rischia di non poter partecipare, ma l'australiano proverà a farcela: "Riposerò e farò di tutto per essere pronto per gli Australian Open". Per Kyrgios sarà una corsa contro il tempo, anche perché lo strappo addominale va ad aggiungersi ai già problematici dolori al polso destro. Il primo Slam dell'anno potrebbe già perdere uno dei suoi possibili protagonisti.