"Sinner squalificato? Il tennis sopravvivrebbe": Gaudenzi parla dell'ipotesi peggiore e assicura un dettaglio cruciale

Jannik Sinner ha fatto vedere di essere già in ottima forma per gli Australian Open , ma dietro di lui continua ad aleggiare l'ombra del caso doping . Una questione che ha creato molti dibattiti nel circuito, con vari tennisti (Kyrgios su tutti) critici per un sospetto trattamento di favore per il numero uno al mondo, che non è stato squalificato dopo la doppia positività al clostebol ad aprile, divenuta pubblica solo ad agosto. Un'accusa completamente infondata per il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi : "Sono sicuro al 100% che non ci sia stato alcun trattamento di favore", ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa australiana AAP. “Credo che ci sia stata molta disinformazione in giro. Il processo è stato gestito alla lettera, seguendo le regole stabilite dall’ Itia , un ente indipendente che ha migliorato notevolmente la gestione di questi incidenti rispetto al passato".

Gaudenzi: "Ho saputo del caso doping due giorni prima dell'annuncio"

A dimostrazione dell'imparzialità dell'Itia, Gaudenzi ha spiegato quando è stato informato del caso doping di Sinner: “Sono venuto a sapere del caso due giorni prima dell’annuncio ufficiale, come doveva essere. Inizialmente sono rimasto un po’ scioccato, ma il processo è stato completamente indipendente“. Molti hanno collegato il possibile favoritismo al fatto che Gaudenzi, presidente dell'Atp, sia italiano come Jannik: “È una cosa molto populista da dire: lui è numero uno, è italiano e io sono italiano. A volte la gente confonde l’esito di un caso specifico con il processo. Il problema sta proprio lì. Il processo è identico per tutti. Ogni caso è diverso, dipende dalle prove, dalle opinioni degli esperti e dalla sostanza coinvolta. Ci sono molte variabili in gioco“. E rimangono tutt'ora in gioco: “Il caso è ancora in corso. La Wada ha fatto ricorso, quindi non è finita e la giustizia seguirà il suo corso“.

Gaudenzi: "Il tennis sopravvivrà anche dopo la squalifica di Sinner"

Insomma, la squalifica di Sinner resta una possibilità e scatenerebbe un terremoto nel mondo del tennis, ma per Gaudenzi questo sport ha raggiunto una forza e una popolarità tale che saprebbe reggere anche uno shock del genere: "Se Sinner dovesse essere squalificato, ovviamente non sarebbe una buona cosa per lo sport e sarebbe un peccato. Ma dovremmo conviverci e la giustizia seguirà il suo corso. Se dovesse succedere, credo che lui sopravvivrà e credo che anche il tennis sopravvivrà. Quando mi sono insediato da presidente, si diceva che il tennis avrebbe avuto problemi perché Federer, Nadal e Djokovic si stavano ritirando, ma c’era una nuova generazione che arrivava. Ho vissuto anche l’epoca di Agassi e Sampras, si pensava che sarebbe stato un disastro quando si fossero ritirati. Ma il tennis è un prodotto molto, molto forte".