Sinner doping, i giudici del Tas: i nomi di chi deciderà il futuro di Jannik

Nella giornata di venerdì il Tribunale arbitrale dello Sport ha ufficializzato la data nella quale si svolgerà l'udienza sul caso doping che vede coinvolto Jannik Sinner dopo la richiesta della Wada di una squalifica da uno a due anni per il numero uno al mondo. Il procedimento avrà luogo, a porte chiuse, tra il 16 e il 17 aprile del 2025 presso il quartier generale del Tas a Losanna, in Svizzera. Per presiedere il collegio è stato nominato il lussemburghese Jacques Radoux, classe 1969 con un passato nel tennis. Durante la sua carriera Radoux ha raggiunto la posizione numero 435 della classifica Atp nel maggio del 1995 ed è stato capitano di Coppa Davis per il Lussemburgo dal 2008 al 2013.