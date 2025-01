Alcaraz, le parole di sfida a Sinner e il mistero della racchetta: "Ho fatto dei cambiamenti importanti"

Niente motiva un atleta più di un avversario alla sua altezza. L'ennesima dimostrazione sono le parole di Carlos Alcaraz , che ha raccontato in conferenza stampa quanto i miglioramenti e i successi di Jannik Sinner siano importanti anche per la sua crescita : "Ogni volta che sto per giocare contro di lui, nella mia testa penso che se ho una giornata negativa perderò al 99%: in questo momento Sinner è il migliore. Ma la cosa positiva è che vederlo vincere titoli o diventare numero uno del ranking mondiale mi spinge ad allenarmi ancora più duramente ogni giorno. Mentre mi alleno, penso solo a cosa migliorare per poterlo affrontare al meglio. Per me è fantastico avere uno come Jannik che mi spinge a dare il massimo ogni giorno, una rivalità di questo tipo è importante".

Alcaraz: "Devo ridurre la distanza tra me e Sinner"

Alcaraz ha rivelato di aver fatto dei cambiamenti per riuscire a colmare il gap con Sinner: "Durante la preparazione, ho allenato il più possibile il lato fisico per trovarmi in buona condizione per l'inizio del 2025 e soprattutto per poterla mantenere tutta la stagione. Poi ho appesantito di 5 grammi la racchetta e ho lavorato sul servizio per rendere il movimento più fluido. Ho lavorato molto sull'aspetto mentale, grazie ai consigli di Ilia Tupura (lottatore spagnolo di Ufc)". Carlos finora ha vinto tre Slam su quattro, quello che gli manca è proprio l'Australian Open, in cui si è spinto al massimo ai quarti di finale. Per migliorare, quindi, deve riuscire ad essere in forma sin dall'inizio della stagione: "L'obiettivo stagionale è vincere tutti gli Slam a partire da questo, per riuscirci devo ridurre la distanza che si è creata tra me e Sinner, è per questo motivo che abbiamo fatto dei cambiamenti: sono sicuro che mi aiuteranno nel corso del 2025".