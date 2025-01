Berrettini e la vittoria in Davis: "Mi ha insegnato una cosa, Santopadre ha detto..."

La nuova stagione è cominciata, gli Australian Open sono alle porte , ma Matteo Berrettini ha ancora impresse le emozioni per il trionfo in Coppa Davis dello scorso autunno. Il bis azzurro dopo il titolo del 2023 ha permesso all'ex numero 6 del mondo di festeggiare da protagonista, dopo aver celebrato da spettatore il successo dei compagni l'anno prima. " La Davis dimostra che nel tennis serve pazienza , Santopadre mi disse di essere allenatore di me stesso", ha commentato a Sky Sport Berrettini, che nel primo turno dello Slam affronterà il britannico Cameron Norrie.

L'insegnamento della Davis

"La Davis mi ha dato consapevolezza, ma soprattutto gioia e orgoglio di aver portato un’altra volta la coppa in Italia con un team pazzesco - ha aggiunto il classe 1996 da Melbourne -. Mi ha dato energia di fare bene e consapevolezza che il tennis è uno sport che ha bisogno di pazienza. Nonostante il calendario sia molto fitto e c’è la voglia di giocare sempre, non si può essere sempre pronti. Bisogna prepararsi bene e per la Davis l’ho fatto. Anche per questo ho deciso di non giocare il torneo di Adelaide, senza farci prendere dalla fretta della programmazione".