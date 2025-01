Tennis: Bolelli e Vavassori trionfano ad Adelaide

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio Atp 250 di Adelaide , battendo in rimonta i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 4-6, 7-6, 11-9 dopo più di due ore di gioco. Primo successo del 2025 per la coppia italiana che rilancia così le proprie ambizioni per gli Australian Open dove lo scorso anno hanno perso soltanto in finale.

La partita



All'Australian Open, l'Italia conquista il suo primo titolo del 2025 grazie a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che vincono il trofeo ad Adelaide.

I due azzurri battono in finale Kevin Krawietz e Tim Puetz al termine di una grande rimonta, una battaglia durata 2 ore conclusa col punteggio di 4-6 7-6 (4) 11-9.

Gli azzurri partono male, nel primo set e concedono il break.

Anche il secondo set mette in difficoltà i ragazzi italiani che concedono due volte il break e ottengono il controbreak, ma poi si ritrovano a dover salvare quattro match point consecutivi. Arriva la reazione, Bolelli e Vavassori tengono il servizio e si va al tiebreak, dove salgono di colpi e conquistano il parziale.

Al supertiebreak c'è grande equilibrio, ma la bilancia pende dalla parte degli azzurri, che al terzo match point riescono a conquistare la vittoria dopo oltre due ore di battaglia, a tratti di sofferenza, ma nelle quale la caparbietà della coppia azzurra è venuta fuori. Partita complicata anche se nel settimo game è arrivato quel contro break col quale tutto sembrava essere tornato alla normalità. Un’illusione durata poco, perché nel momento in cui c’è stato da servire per restare nel match (decimo gioco) i tedeschi hanno approfittato di un calo di rendimento degli italiani al servizio, riuscendo a conquistare il parziale per 6-4.

La partita, si decide al supertiebreak: la partenza è migliore per i tedeschi (4-2), ma Bolelli e Vavassori restano a contatto e rimettono in le cose a posto, con Krawietz e Puetz che riescono a non far scappare gli azzurri.

Per Bolelli ad Adelaide è arrivato il successo numero 15 nel circuito di doppio, buono per spingerlo alla posizione numero 6 del ranking ATP.

Sono 7 invece i successi di Vavassori, che sogna quel titolo slam che manca nella sua bacheca.