Sinner-Jarry: quando gioca, orario e dove vedere il tennis agli Australian Open in tv

Sinner è pronto a debuttare agli Australian Open contro il cileno Nicolas Jarry, numero 34 al mondo. Oggi Jannik si è allenato in campo al coperto accanto ad Alcaraz, per via della pioggia che ha cambiato un po' di programmi. Manca davvero poco al debutto, che non sarà facilissimo ma lo vede comunque favorito:"L’Australia è un posto speciale per me - ha spiegato Sinner -. Qui sono accadute cose, a livello professionale e umano, che mai avrei pensato di vivere. Negli ultimi 12 mesi vi sono stati tanti cambiamenti sia dentro che fuori dal campo, ho vissute tante “prime volte”: lo Slam, la Davis, diventare numero 1 del mondo, le ATP Finals. Non rimangono molte altre “prime volte” nel nostro sport; certo, mi mancano Roland Garros e Wimbledon. Avremmo potuto gestire sicuramente meglio alcuni aspetti ed è questo uno degli obiettivi del 2025, in campo ma soprattutto fuori".