Italiani agli Australian Open: risultati e programma, la pioggia rivoluziona tutto

Primo giorno movimentato agli Australian Open, dove la pioggia caduta nella tarda notte italiana ha costretto gli organizzatori a far slittare diversi incontri. La prima notizia per l'Italia è il ritiro di Luciano Darderi, costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set contro Pedro Martinez, sul punteggio di 6-3 4-1. Eliminato anche Matteo Gigante, arresosi a Ugo Humbert in tre set (7-6(5) 6-5 6-4). Lunedì sarà invece il giorno di Jannik Sinner, che esordirà contro Jarry alle ore 4 della notte italiana. Posticipato a martedì 14, invece, il derby a tinte azzurre tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Di seguito il programma completo con le partite degli italiani.