Djokovic e l’ultimo incredibile segreto: un disco energetico per curare il mal di stomaco

MELBOURNE (Australia) - La scienza oltre la scienza. Il campione serbo Novak Djokovic spesso lascia tutti a bocca aperta per le sue scelte di campo, e anche in questa occasione l’azione del tennista di Belgrado ha spiazzato un po’ tutti. Lo scorso anno Djokovic si presentò agli Open di Francia con un “bottone” sotto la maglia da gioco in grado di emanare onde di luce terapeutica, quest’anno agli Australian Open ha deciso di spiazzare tutti con un nuovo dispositivo a onde elettromagnetiche.

Djokovic, il disco magico per curare il mal di stomaco

L’appuntamento di Novak Djokovic in Australia è stato caratterizzato da una nuova sorpresa: un disco a uso terapeutico che il serbo ha svelato all'inizio di questa nuova stagione. “E’ uno strumento che crea un campo elettromagnetico - ha affermato il tennista serbo alla rivista GQ - e il campo elettromagnetico genera calore: quando avverto problemi di stomaco, o eccessivo stress, applico questo sistema che va a migliorare le funzioni metaboliche e toglie le infiammazioni. E’ un oggetto che porto sempre con me, e che uso anche durante i lunghi viaggi che faccio per spostarmi da un paese all’altro. È così, quando lo si posiziona su una certa parte del corpo, ad esempio su questa parte, se si hanno problemi di stomaco, cosa che mi capita spesso quando sono nervoso, stressato prima della partita o con problemi di indigestione, si crea calore. Quindi inizia a migliorare le funzioni metaboliche o a ridurre le infiammazioni in alcune parti del corpo. Ne ho un mucchio e li porto ovunque".