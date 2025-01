Australian Open, il montepremi più ricco di sempre: quanto guadagna chi vince

È l'edizione più ricca di sempre quella degli Australian Open che ha appena preso il via a Melbourne. Gli organizzatori del primo Slam della stagione non hanno badato a spete, incrementando il prize-money dell'11,6% rispetto alla scorsa edizione. Premi aumentati per tutte le categorie, compresi i partecipanti alle qualificazioni.

Al vincitore una cifra monstre

Il montepremi da record per il torneo è di 96,5 milioni di dollari australiani, circa 58 milioni di euro, di cui oltre due milioni andranno al vincitore. Come detto, sorridono anche i giocatori che hanno preso parte alle qualificazioni, con 21 mila euro per gli eliminati e 43 mila per i qualificati al tabellone principale. Garantito anche un consistente 'paracadute' per chi esce subito, il primo turno infatti garantisce a prescindere circa 80 mila euro . I quarti e le semifinali valgono rispettivamente 400 mila e 660 mila euro, mentre i finalisti saranno certi di mettersi in tasca oltre un milione di euro (più l'eventuale premio per il vincitore). Quasi mezzo milione di euro, infine, per la coppia vincitrice nel doppio.