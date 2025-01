Sinner, il consiglio da campione ai bambini dopo la vittoria contro Jarry

Qualche difficoltà iniziale, poi il solito Jannik Sinner . Il numero uno al mondo ha sconfitto Nicolas Jarry con il punteggio di 7-6(2) 7-6(5) 6-1 al suo esordio da campione in carica agli Australian Open , dove è anche la prima testa di serie del tabellone. Sulla Rod Laver Arena, l'altoatesino ha conquistato il suo ottavo successo consecutivo a Melbourne per iniziare la difesa del titolo vinto lo scorso anno in finale contro Daniil Medvedev .

Sinner, il consiglio ai bambini nel post partita

Nell'intervista in campo post-partita, Sinner si è detto soddisfatto della prestazione messa in mostra contro un avversario ostico e della gestione dei primi due set. Poi, il numero uno al mondo ha voluto dare un consiglio a tutti i bambini che lo considerano come un esempio: "Hai bisogno anche di un pizzico di fortuna. Devo dirlo. Io sono stato fortunato ad avere le persone giuste al momento giusto. Devi goderti i momenti difficili. Arriveranno sempre. Cercate solo di mettervi un sorriso sul viso. Io lavoro sodo. La famiglia e le persone care nella tua vita vengono sempre prima. Questo è il mio consiglio per voi. Auguro a ogni bambino la migliore fortuna".