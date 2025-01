Italiani agli Australian Open, impresa Bronzetti con Azarenka. Fognini si ritira

Sull'onda dell'entusiasmo dopo il titolo conquistato in Billie Jean King Cup nel finale della passata stagione, Lucia Bronzetti firma l'impresa del day 2 agli Australian Open. La tennista romagnola, numero 76 del mondo, ha superato al primo turno l'ex numero uno (oggi al n. 24 Wta) Victoria Azarenka, campionessa dello Slam australiano nel 2012 e nel 2013. L'azzurra si è imposta con lo score di 6-2 7-6(2) dopo poco più di due ore di gioco riuscendo ad approdare per la seconda volta in carriera al secondo turno di Melbourne. Una prestazione di alto livello quella messa in mostra da Bronzetti, più forte anche del problema all'adduttore della gamba destra che aveva condizionato la finel del primo set. Al secondo turno l'italiana affronterà la vincitrice della sfida tra Petra Martic e Jaqueline Cristian.