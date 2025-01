Kyrgios, niente Sinner: Australian Open già finiti tra le volgarità. E il commentatore si scusa

L’avventura di Kyrgios agli Australian Open è già finita, nel peggiore dei modi. Il tennista australiano che ha l’ossessione per Sinner e sognava di batterlo in campo, dopo i continui insensati attacchi, è uscito al primo turno a Melbourne . Contro il britannico Jacob Fearnley , numero 92 al mondo, Nick è entrato combattivo e nei primi game sembrava in partita. L’australiano è riuscito a portare il primo set al tie-break ma poi si è piegato, perdendo 7-6(3), 6-3, 7-6(2). Kyrgios aveva aspettative altissime, era convinto di poter vincere uno Slam: l'incontro con Sinner sarebbe potuto avvenire solo in finale e quindi era altamente improbabile, per non dire quasi impossibile. Nel terzo set non ha mollato, ha provato un'insperata rimonta, ma ancora una volta si è dovuto arrendere al tie-break.

Kyrgios, l'altra partita tra sfoghi e parolacce

Parallelamente a quella in campo, Kyrgios ha giocato un’altra partita con i suoi problemi fisici: il dolore agli addominali lo ha fatto uscire fuori di testa. L’australiano ha cominciato il suo show personale fatto di imprecazioni, gesti plateali e linguaggio volgare, tutto colto dai microfoni vicini alle panchine. Il commentatore di Eurosport Mikey Perera si è dovuto scusare con i telespettatori: “Si vede che Nick Kyrgios sta iniziando di nuovo. Continuerò a scusarmi, con tutti quanti. Potrebbe continuare ad arrivare il linguaggio scurrile di Kyrgios. Si sta solo sfogando con la sua squadra". Nel secondo set le cose non sono andate meglio. Kyrgios ha chiesto due volte il medical timeout, sempre per il problema agli addominali. È riuscito a proseguire, ma ha perso 6-3. Il pubblico sugli spalti era tutto per lui: nemmeno la bolgia invocata in caso di sfida a Sinner è servita ad aiutarlo a superare il primo turno agli Australian Open. La folla lo ha acclamato in delirio, soprattutto in uno scambio in cui ha fatto una battuta da sotto e poi un colpo spettacolare, vincendo il punto. Uno show divertente, che non è servito a nulla però. Alla fine è arrivata una bruciante sconfitta, in tre set al primo turno. Ora Kyrgios resterà in Australia come commentatore: chissà se incontrerà Sinner, fuori dal campo. Il suo avversario Fearnley aveva rivelato di essersi cancellato dai social dopo il sorteggio con Kyrgios, perché stavano arrivando troppo commenti. Magari dopo averlo battuto riattiverà i suoi profili.