Berrettini, esordio ok agli Australian Open. Musetti vince il derby con Arnaldi, Sonego stende Wawrinka

Matteo Berrettini batte Cameron Norrie e vola al secondo turno degli Australian Open . Il tennista romano porta a casa la prima vittoria dell'anno, chiudendo in quattro set con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-1 6-3 . Per l'ex numero 6 del mondo è la prima vittoria di questo 2025, dopo che alla fine dello scorso anno era stato eliminato all'esordio nell'Atp di Brisbane. Una partita ripresa in mano dopo il tiebreak perso nel primo parziale, e conquistata con il carattere che lo contraddistingue e che, di recente, aveva mostrato anche nella Coppa Davis conquistata con l'Italia. Al secondo turno Berrettini affronterà il danese Holger Rune , vincente al set decisivo contro il cinese Zhang Zhizhen.

La cronaca della partita

Servizio protagonista nel primo set, nel quale la prima palla break capita tra le mani di Berrettini. L'azzurro è anche il primo ad arrivare al set point, non sfruttando l'occasione e allungando il parziale al tiebreak, dove un momento di difficoltà consegna il set al suo avversario. Il match gira in quel momento, quando il servizio e il carattere del campione di Davis gli permettono di rimettersi in pista, conquistando il secondo parziale senza concedere nemmeno un'occasione di break a Norrie. Dominato il terzo parziale, Berrettini si prende anche il quarto e chiude l'incontro con una prestazione monstre in battuta, condita da ben 32 ace, che non lascia scampo al giocatore britannico e gli consegna il secondo turno in questi Australian Open.

Musetti-Arnaldi e gli altri italiani

La spunta Lorenzo Musetti nel derby tutto italiano con Matteo Arnaldi. Dopo una partenza complicata, il carrarino conquista il primo parziale al tiebreak, cede il secondo ma vince in quattro set con lo score di 7-6(4) 4-6 7-6(5) 6-3. Lorenzo Sonego elimina il campion di Melbourne del 2014 Stan Wawrinka, che cede in quattro set (6-4 5-7 7-5 7-5). Sfuma anche stavolta il sogno della prima vittoria Slam per Luca Nardi, sconfitto dal canadese Gabriel Diallo in cinque set con il punteggio di 6-7(1) 7-6(3) 5-7 6-1 6-2. Dopo essere andato in vantaggio due set a uno, il classe 2003 di Pesaro crolla e conquista solo tre game nei due parziali successivi, chiudendo così subito la sua esperienza in questi Australian Open.