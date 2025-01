Anna Kalinskaya si ritira dagli Australian Open: il motivo

Anna Kalinskaya non giocherà gli Australian Open. La notizia del ritiro è arrivata nel giorno in cui avrebbe dovuto esordire nel primo Slam stagionale sfidando la giocatrice di casa Kimberly Birrell. La tennista russa ha dovuto dare forfait a causa di un virus poco prima dell'incontro, inizialmente in programma sulla Kia Arena subito dopo quello vinto da Matteo Berrettini contro Cameron Norrie. Al suo posto è scesa in campo la tedesca Eva Lys, che ha sconfitto Birrell avanzando al secondo turno, dove affronterà la francese Gracheva. Proprio a Melbourne, Kalinskaya aveva raggiunto un anno fa il primo quarto di finale della carriera in uno Slam.