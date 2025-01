Tennis diretta Australian Open: Sinner, Berrettini-Rune e Sonego-Fonseca

Oggi torna in campo Jannik Sinner . Dopo la bella vittoria all’esordio contro il cileno Nicolas Jarry , al secondo turno degli Australian Open lo attende la wild card australiana Tristan Schoolkate , numero 173 al mondo. In caso di vittoria, Sinner troverebbe al terzo turno uno tra Giron ed Etcheverry . Sfumato il sogno di un derby italiano con Cobolli. Sonego conquista il terzo turno, eguagliando il suo miglior risultato di sempre agli Australian Open, con una vittoria strepitosa in cinque set contro l'astro nascente del tennis: il 18enne brasiliano Fonseca . Peccato invece per Berrettini, che si arrende a Rune al quarto set dopo aver sprecato quattro set point, di cui due nel quarto set.

Sinner-Schoolkate, risultato in tempo reale

11:33

Sinner avanti 3-0, tutto facile adesso

Sinner chiude con un bell'ace il suo turno di battuta e siamo già 3-0 in dodici minuti di gioco nel quarto set.

11:29

Subito break Sinner: 2-0

Due doppi falli in un game, un dritto vincente sulla riga e un ace. Schoolkate alterna grandi giocate a errori banali, ma ha perso lo smalto dei primi due set. Sinner si prende un break con una grande risposta di rovescio.

11:25

Sinner avanti 1-0 nel quarto set

Ace numero 11 del match e poi un doppio fallo, il quinto del match. Sinner porta a casa comunque il primo game 40-30.

11:21

+++Sinner vince il terzo set 6-1+++

Tutto facile per Sinner nel terzo set, vinto 6-1 in meno di mezz'ora. Jannik ha scrollato di dosso un po' di tensione, ora gli riesce tutto meglio. L'australiano invece sembra ormai rassegnato. Ha già fatto una piccola impresa.

11:17

Sinner avanti 5-1 nel terzo set

Tutto secondo pronostico ora, Sinner serve con le palle nuove e tiene il turno di battuta senza soffrire.

11:13

Schoolkate tiene il servizio: 4-1

Schoolkate tiene il primo game al servizio in questo terzo set, ma è evidente che adesso è in difficoltà contro il numero uno al mondo.

11:08

Sinner, game facile: 4-0

Sinner vince agevolmente il turno di battuta 40-15, e si porta sul 4-0: il match è chiaramente in discesa ora per Jannik.

11:04

Sinner avanti 3-0 nel terzo set: il match è cambiato in favore di Jannik

Altre due palle break per Sinner. Schoolkate salva la prima con un servizio vincente, ma sulla seconda Jannik è implacabile con il dritto.

11:01

Sinner avanti 2-0 nel terzo set

Con un servizio vincente Sinner chiude il turno di servizio 40-30 e si porta sul 2-0. Jannik sta alzando il ritmo.

10:56

+++Subito break Sinner nel terzo set+++

Subito break Sinner nel terzo set: Jannik vince 30-40 il primo game con Schoolkate al servizio.

10:53

+++Sinner pareggia i conti vincendo il secondo set 6-4+++

Doppio fallo per Sinner, che poi manda un dritto sul nastro. Alla fine però, porta a casa il set e pareggia i conti.

10:46

Sinner serve per il set

Schoolkate non sbaglia la seconda volta e resta aggrappato al set, ora però serve Sinner.

10:43

+++Berrettini ko con Rune in quattro set+++

Berrettini saluta gli Australian Open dopo la sconfitta con Rune in 4 set. Peccato perché Matteo ha avuto due set point nel quarto set per portarla al quinto, poi ha annullato un match point al danese al tie-break, ma alla fine si è arreso.

10:41

+++Sonego batte Fonseca e passa al terzo turno+++

Strepitoso Sonego, batte Fonseca in cinque set e vola al terzo turno. Battuto uno dei giovani più interessanti del circuito ed eguagliato il miglio risultato agli Australian Open. È stata una delle partite più belle della sua carriera. (7-6, 3-6, 1-6, 6-3, 3-6)

10:38

+++Break Sinner, finalmente: 4-3 con Schoolkate+++

Ecco il primo momento di difficoltà di Schoolkate: 3 palle break per Sinner, e basta la prima, con un dritto vincente bellissimo Jannik si prende il game 0-40. Può essere la svolta.

10:35

Sinner tiene il servizio: 3-3 con Schoolkate

Troppi errori cui Sinner non ci ha abituato, soprattutto con il dritto, spesso fuori misura. Jannik porta comunque a casa il game 40-30 piazzando due ace al centro, sono sette finora nel match.

10:31

Schoolkate non concede palle break a Sinner: incredibile!

Sinner alza il ritmo ma Schoolkate è implacabile, soprattutto quando serve da destra. Game lungo ai vantaggi ma senza palle break concesse dall'australiano. Incredibile quello che sta accadendo alla Rod Laver Arena.

10:24

Sinner tiene il servizio: 2-2

Sinner si affida alla battuta potente, e riesce a portare a casa il servizio: continua a soffrire più del previsto, l'attesa svolta non è ancora arrivata.

10:20

Sinner non riesce a strappare il break: qualche gesto di stizza

Niente, Sinner va ai vantaggi ma non riesce a strappare il break a Schoolkate. Qualche segnale di nervosismo e un paio di piccoli gesti di stizza di Jannik, non da lui.

10:12

Sinner-Schoolkate 1-1 al secondo set

Sinner ha accusato il colpo, pian piano ha dato qualche segnale di ripresa e ha tenuto un servizio fondamentale, ma deve ritrovare il suo gioco al più presto.

10:10

+++Fonseca vince il quarto set con Sonego 6-3: 2-2+++

Il brasiliano rimonta dopo due set giocati sotto tono, si decide tutto al quinto set, in un match combattutissimo e pieno di colpi di scena.

10:04

+++Pazzesco Sinner: perde il primo set con Schoolkate 6-4+++

Pazzesco Sinner, non perdeva un set dallo scorso 6 ottobre. Dopo 29 set consecutivi perde contro Schoolkate, numero 173 al mondo.

9:59

Schoolkate avanti 5-4 con Sinner

Incredibile Schoolkate, ai vantaggi e soffrendo porta comunque a casa l'ennesimo turno di servizio contro Sinner!

9:49

Berrettini è una furia con l'arbitro

Matteo viene disturbato da un suono nel microfono ma l'arbitro nega. Leggi l'articolo completo.

9:47

Schoolkate non molla: 4-3 con Sinner

Schoolkate continua a non mollare un centimetro, gioca con grande sicurezza e non sente l'emozione di giocare contro il numero uno al mondo.

9:43

Sinner soffre più del previsto: 3-3

Sinner si toglie dai guai con due ace, il servizio lo aiuta in un piccolo momento di difficoltà.

9:39

Ancora nessun break

Schoolkate tiene ancora il servizio, Sinner non riesce a strappare il break al numero 173 al mondo.

9:36

Sinner tiene il servizio: 2-2 con Schoolkate

Non è partito benissimo Sinner, che comunque tiene il servizio ai vantaggi, grazie a due righe bellissime. Non stanno entrando le prime però a Jannik.

9:34

+++Rune vince il terzo set 6-3 con Berrettini: 2-1+++

Rune chiude il terzo set 6-3 e torna in vantaggio. Berrettini è calato tanto, serve una reazione subito.

9:29

Schoolkate-Sinner 2-1 al primo set

Ancora buon turno di servizio per la wild card australiana, che chiude 40-15. Per ora sta tenendo testa a Sinner

9:23

+++Sonego vince 6-1 il terzo set con Fonseca: strepitoso+++

STREPITOSO Sonego: non lascia scampo a Fonseca nel terzo set, letteralmente dominato e vinto 6-1. Negli ultimi due set ha lasciato solo 4 game al brasiliano.

9:20

Schoolkate tiene il servizio con Sinner

Schoolkate inizia nel peggiore dei modi, con un doppio fallo, probabilmente per l'emozione. Poi però entra subito in partita e tiene la battuta ai vantaggi.

9:14

Break Rune: 3-1 con Berrettini nel secondo set

Break Rune con Berrettini: momento di flessione per Matteo, mentre il danese sta giocando benissimo ed è in fiducia adesso.

9:11

+++Sinner in campo+++

È il momento di Jannik Sinner, il numero uno al mondo è sceso in campo alla Rod Laver Arena: al secondo turno c'è l'australiano Scoolkate.

8:53

+++Berrettini vince il secondo set 6-2 con Rune: 1-1+++

Bene Berrettini, sciupa due set point, uno commettendo il suo primo doppio fallo, concede il break a Rune, ma non molla e chiude il secondo set sul 6-2 in 45 minuti!

8:48

+++Sonego vince il secondo set 6-3 con Fonseca: 1-1+++

Strepitoso Sonego, che si prende il secondo set con Fonseca dominando 6-3 e pareggia i conti. È il primo set perso dal brasiliano nel 2025.

8:42

Berrettini annulla due palle break a Rune: 5-1

Bravissimo Berrettini che annulla due palle break a Rune e si prende il 5-1 in un game fondamentale e combattutissimo

8:33

Sinner pronto a scendere in campo

Sale l'attesa a Melbourne per Sinner: Jannik sta completando il riscaldamento in palestra ed è pronto a scendere in campo per il secondo turno.

8:26

Berrettini subito break e 2-1: che errore l'arbitro

Bravo Berrettini a strappare subito il break in avvio di secondo set. Rune perde un po' la pazienza, sul 2-0 Matteo poteva approfittarne, ma poi il danese resiste e si porta 2-1. Nel terzo game clamoroso errore dell'arbitro che aveva assegnato il punto a Berrettini per un doppio rimbalzo che non c'è stato. Dopo la revisione si è dovuto rigiocare il punto.

8:24

Break Sonego con Fonseca

Sonego strappa il break a Fonseca, ed è 2-1 nel secondo set

8:09

+++Rune vince il primo set al tie-break con Berrettini+++

Praticamente in contemporanea a Sonego, anche Berrettini perde il primo set al tie-break 7-6(7-3). Peccato perché sul 5-3 Matteo ha avuto due set point, ma poi si è fatto recuperare, ha perso un po' il suo servizio. Sfortunati gli italiani nei tie-break.

8:08

+++Fonseca vince il primo set al tie-break: 8-6+++

Incredibile tie-break: Sonego cancella tre set point a Fonseca, autore di un paio di errori gratuiti banali quando era avanti 6-3. Il brasiliano si guadagna poi un altro set point, il quarto, e alla fine si porta a casa il primo set equilibratissimo dopo più di un'ora di gioco.

7:55

Fonseca annulla il secondo set point a Sonego: tie-break!

Fonseca cancella anche il secondo set point a Sonego, con un servizio vincente. Poi va in vantaggio e sbaglia uno smash clamoroso, un rigore praticamente. Alla fine però si guadagna il tie-break.

7:48

Berrettini spreca due set point, break Rune: 5-4

Rune cancella due set point a Berrettini e recupera il break ai vantaggi. Peccato per Matteo, che era avanti 5-2.

7:45

Fonseca cancella un set point a Sonego: 5-5

Fonseca cancella un set point a Sonego e con un'ace si guadagna il 5-5.

7:41

Berrettini serve per il set: 5-3

Rune tiene il servizio, ma adesso Berrettini serve per il set

7:35

Fonseca-Sonego 4-4

Spettacolo sul campo dove si stanno affrontando Fonseca e Sonego: non ci sono ancora break nel match, 4-4.

7:31

Rune perde già la pazienza: 4-1 Berrettini

Rune perde già la pazienza come spesso gli capita e Berrettini ne approfitta chiudendo il turno di servizio con il secondo ace 40-0, senza giocare praticamente.

7:29

Break Berrettini: 3-1 con Rune

Bravissimo Matteo che si guadagna due palle break, non riesce a portare a casa la prima, ma la seconda è buona.

7:26

Sonego avanti 3-2 con Fonseca

Sonego avanti 3-2, il talento Fonseca sta giocando alla grande e infiammando il pubblico a Melbourne ma l'azzurro si difende bene.

7:18

Berrettini parte bene: 1-0

Berrettini parte un po' contratto ma ai vantaggi riesce a tenere il servizio.

7:13

Iniziati i match Berrettini-Rune e Fonseca-Sonego

Sono in campo Berrettini-Rune sulla John Cain Arena, e Fonseca-Sonega. Si parte

7:01

Australian Open, i risultati del secondo turno

Shelton (USA) b. Carreno Busta (SPA) 6-3 6-3 6-7 6-4



Monfils (FRA) b.Altmaier (GER) 7-5 6-3 7-6



Cerundolo (ARG) b. Diaz Acosta (ARG) 6-2 1-0 ritiro



Khachanov (RUS) b. Diallo (CAN) 7-6 4-6 6-3 6-3



6:52

Fritz e De Minaur al terzo turno degli Australian Open

Avanzano al terzo turno Taylor Fritz e Alex De Minaur. L’americano ha battuto Christian Garin, 150 al mondo, 6-2, 6-1, 6-0 in appena un’ora e 24 minuti. De Minaur ha sconfitto Tristan Boyer in tre set 6-2, 6-4, 6-3

6:40

Musetti batte Shapovalov in tre set

Musetti ha battuto in tre set il 25enne canadese Denis Shapovalov (n.56), vincendo i primi due al tie break e dominando nell'ultimo: 7-6(7/3) 7-6( 8/6) 6-2 il risultato finale. Il prossimo avversario sarà il 22enne americano Ben Shelton (n.21), che ha battuto lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.182). Se supererà il secondo turno contro il danese n.13 al mondo Holger Rune, ai sedicesimi Matteo Berrettini (n.34) troverà invece il 25enne serbo Miomir Kecmanovic (n.51) che è riuscito a eliminare il polacco Hubert Hurkacz (n.18) .

Melbourne - Australia