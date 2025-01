Musetti stende Shapovalov: è al terzo turno agli Australian Open

Lorenzo Musetti dà spettacolo nella notte italiana. In un giovedì ricco di azzurri agli Australian Open, il tennista di Carrara è il primo a scendere in campo, sconfiggendo Denis Shapovalov in tre set. Il canadese si arrende in 2 ore e 42 minuti con il punteggio di 7-6(3) 7-6(6) 6-2. Per il classe 2002 è la prima volta al terzo turno nello Slam di Melbourne, dopo che nel 2019 si era laureato campione nella categoria Junior. Nel prossimo incontro se la vedrà con un suo coetaneo, lo statunitense Ben Shelton.