Clamoroso errore dell’arbitro: Berrettini fa il punto con Rune ma si deve ripetere!

Clamorosa svista della giudice di sedia nel match tra Matteo Berrettini e Holger Rune , valevole per il secondo turno agli Australian Open . All'inizio del secondo set, durante il terzo gioco, l'arbitro Louise Engzell commettte un errore che alla fine costa il game al tennista italiano. Sul 40 pari, viene chiamato un doppio rimbalzo a favore di Berrettini in una situazione dove avrebbe ugualmente vinto il punto. Dopo una rapida review alle immagini, appare chiaro che il danese aveva raggiunto la pallina prima che toccasse nuovamente terra . Viene quindi fatto giocare nuovamente il punto, stavolta conquistato da Rune, che poi porta a casa anche il terzo game.

Ancora polemiche nel terzo set

Nel terzo set, Berrettini è costretto a protestare per il suono di un microfono che lo ha disturbato durante un colpo. Dopo aver perso il punto, Berrettini si dirige verso l'arbitro per protestare, ma la giudice respinge le accuse del giocatore e risponde: "Non sono stata io, il suono proveniva dal pubblico e non era abbastanza forte".