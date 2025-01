Berrettini è una furia: il microfono lo disturba, ma l'arbitro nega tutto

Ancora polemiche durante il match degli Australian Open tra Matteo Berrettini e Holger Rune. Protagonista, ancora una volta, la giudice di Louise Engzell. Dopo la svista del secondo set, durante il terzo parziale l'italiano accusa di essere stato disturbato durante un colpo dal suono di un microfono. Dopo aver perso il punto, Berrettini si dirige verso l'arbitro per protestare, ma la giudice respinge le accuse del giocatore e risponde: "Non sono stata io, il suono proveniva dal pubblico e non era abbastanza forte".