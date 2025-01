Australian Open, impresa Sonego: battuto Fonseca. Delusione Berrettini

L' impresa di Sonego e la delusione di Berrettini, il tutto a pochi minuti di distanza. Finiscono quasi contemporaneamente i rispettivi match dei due azzurri al secondo turno degli Australian Open , ma con due risultati nettamente differenti. Da una parte Sonego sorprende e batte il baby talento Fonseca in cinque set (7-6, 3-6, 1-6, 6-3, 3-6) dopo una battaglia durata 3 ore e 36 minuti . Il tennista torinese eguaglia il suo miglior risultato agli Australian Open, raggiungendo il terzo turno dove sfiderà l'ungherese Marozsan.

Delusione Berrettini: vince Rune in quattro set

Dall'altra parte invece finisce l'avventura di Berrettini, che non riesce a battere Rune (quinta vittoria di fila del danese sull'azzurro) e viene eliminato al secondo turno. Tanto rammarico e delusione per il tennista romano, che spreca due set point fondamentali e permette al danese di chiudere in quattro set: finisce 7-6, 2-6, 6-3, 7-6 dopo 3 ore e 27 minuti. Match condizionato da numerosi episodi, tra cui lo sfogo di Berrettini o l'errore arbitrale sempre su un punto dell'azzurro.Australian Open