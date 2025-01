Sinner, siparietto con McEnroe sugli italiani: “Meglio fermarsi qui…”. Il pubblico impazzisce

Risate e leggerezza dopo la paura. Jannik Sinner rimonta Tristan Schoolkate e accede al terzo turno degli Australian Open , dopo aver ceduto il primo set al giocatore di casa, in campo grazie a una wild card. Al termine di una partita più tirata del previsto, il numero uno appare sereno al microfono di John McEnroe, che scherza con lui: " Io sono molto emotivo, gli italiani solitamente sono un po’ estroversi, tu sei molto controllato, come fai?". La risposta di Sinner fa divertire il pubblico: "Possiamo dire che siamo un po’ diversi io e te, ognuno ha la propria mentalità. Sono contento del mio modo di essere, però forse è meglio fermarsi qui", afferma l'altoatesino tra l'ilarità generale. In tribuna, inquadrato dalle telecamere, ride anche coach Darren Cahill.

Sinner: le parole dopo la vittoria

"Lui serviva molto bene, giocava molto meglio di me all'inizio - commenta Sinner parlando del suo avversario -. Per gli australiani speciale giocare davanti al pubblico di casa. Sono molto felice della mia performance: Non do le cose per scontate, e dovrò farlo anche nel prossimo turno. Tutti i turni qua sono difficili e bisogna essere sempre pronti. Posso migliorare, è stata una partita difficile. Ho avuto anche difficoltà con il vento, ma è sempre meglio giocare qui che sui campi esterni, più esposti rispetto a questo. Se è diverso giocare da campione in carica? Sì, ma la prendo come una possibilità. So che il mio livello può essere superiore a quello di oggi - conclude -. Mi auguro di poter giocare un altro gran torneo".