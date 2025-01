Sonego esce tra gli applausi: il gesto verso Fonseca applaudito da tutti

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Gioia grande sì, ma anche grande rispetto. Lorenzo Sonego esce tra gli applausi e non solo per la vittoria su Fonseca che gi consente di avanzare al terzo turno degli Australian Open, uscendo da un lungo periodo negativo. Il tennista italiano si è infatti meritato l'ovazione di un pubblico in prevalenza brasiliano, che già prima del match aveva giocato anche la carta social per mettergli pressione e che durante la gara ha tifato fino alla fine per il giovane talento sudamericano.