Paolini-Svitolina, Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Paolini-Svitolina, quando si gioca il match e l'orario ufficiale

Il match tra Paolini e Svitolina, valido per il terzo turno degli Australian Open, andrà in scena sabato 17 gennaio come terzo match sulla Margaret Court Arena intorno alle ore 9.

Paolini-Svitolina, i precedenti

Non ci sono precedenti tra Paolini e Svitolina

Paolini-Svitolina, dove vederla in tv

Tutti i match degli Australian Open 2025 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Australian Open, il montepremi

PRIMO TURNO – € 79.367

SECONDO TURNO – € 120.254

TERZO TURNO – € 174.368

OTTAVI DI FINALE – € 252.533

QUARTI DI FINALE – € 399.844

SEMIFINALISTA – € 661.396

FINALISTA – € 1.142.411

VINCITORE/VINCITRICE – € 2.104.440