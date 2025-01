Sinner, svolta possibile sul caso doping: la sorprendente difesa che può cambiare tutto

Mentre Jannik Sinner continua a preparare la sfida di terzo turno agli Australian Open, che lo vedrà impegnato nella giornata di sabato a partire dalle ore 9 italiane sulla Rod Laver Arena contro Marcos Giron, arriva una possibile svolta sul caso doping. Il coach del numero uno al mondo Darren Cahill ha infatti condiviso sui social un'intervista di Travis Tygart, capo dell'agenzia antidoping statunitense, secondo cui Sinner doveva essere giudicato non colpevole. "Una sentenza di non colpevolezza era un risultato perfettamente appropriato a questo caso - le parole di Tygart -, basandosi sulle regole e sui fatti. A differenza dei 23 nuotatori cinesi, nel caso Jannik sono state seguite le regole. È stata mantenuta la trasparenza. Perché Sinner non è stato sospeso? Beh, lo è stato. Lui ha fatto prontamente appello e loro l'hanno revocato. Questo rientra nelle leggi. Confrontiamolo con i casi dei nuotatori, non hanno mai sospeso nemmeno provvisoriamente quegli atleti. È scandaloso che la Wada permetta ciò che è accaduto per la Cina".